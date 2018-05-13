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Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti
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Bursaspor, Batalla'ya omuzlarda veda etti

BURSASPOR, BATALLA'YA OMUZLARDA VEDA ETTİ

Bursaspor, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Pablo Martin Batalla'ya, Trabzonspor maçı öncesi veda etti.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Bursaspor, Batalla'ya Omuzlarda Veda Etti(5/10)1

Sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklayan ve Bursa'daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Batalla için karşılaşma öncesi veda töreni düzenlendi. Deneyimli oyuncuya plaket takdim edilirken, adının ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu 10 numaralı forma da verildi.

ARJANTİN'DE 1 YIL DAHA OYNAYIP FUTBOLU BIRAKACAK

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Bursaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. Müsabaka öncesi Bursa'daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla için veda töreni düzenlendi. Taraftarların sevgilisi haline gelen deneyimli oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılacağını, Arjantin'de 1 yıl daha futbol oynayarak hayalini gerçekleştirdikten sonra kariyerini noktalayacağını açıklamıştı. Karşılaşma öncesi plaket ve Bursaspor kariyerindeki başarılarının yazılı olduğu forma hediye edilen Batalla için taraftarlar da pankartlar açtı. Stadyumun scoreboardlarında Batalla'nın attığı gollerin görüntüleri yayınlanırken, reklam panolarında ise 'Sonsuza kadar Pablo' ve 'Pablo Martin Batalla' yazıları yer aldı.

8 SEZONDA 248 MAÇA ÇIKTI

Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve yeşil-beyazlı forma ile görev aldığı 8 sezonda toplam 248 resmi maça çıkan yıldız isme taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerde hep bir ağızdan Pablo Martin Batalla tezahüratları yapılırken, duygusal anlar da yaşadı. Maç öncesi stadyum zeminine 2 büyük Batalla forması açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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