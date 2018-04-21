BURSASPOR CEHENNEMDEN ÇIKTI: 4-1
Spor Toto Süper Ligde Bursaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-1 yenerek puanını 36'ya yükseldi, küme düşme potasından uzaklaştı.
Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Bursaspor'a galibiyeti getiren goller Battalla, Moussa Sow, Barış ve Stancu'dan geldi. Karabükspor'un tek golünü ise Murat Akın kaydetti.
BURSASPOR KÜMEDEN ÇIKTI
Bu sonuçla Bursaspor puanını 36'ya yükseltirken, Karabükspor 12 puanla son sırada yer aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Teröristler Termal Kameraya Yakalanmamak İçin Uzaylı Kılığına Girmiş
- 'gelmeyin' Diyen İki Avrupa Ülkesine Hükümetten Tepki Geldi
- Kızını Öldüren Polise Verilen Cezayı Duyan Anne, Yere Yığıldı
- Kılıçdaroğlu Açıkladı: İyi Parti İle Bir Araya Geleceğiz
- Erdoğan: Kabineye Dışarıdan Bakan Alacağız, O Zaman İş Dünyasındaki Pehlivanları Göreceğiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fuhuşla Mücadelede Yeni Yöntem! Rusya'da Robot Genelevi Açıldı
- Akıllara Durgunluk Veren Hırsızlık Taktiği Kameralara Takıldı
- İzleyici Dava Açtı, David Copperfield Sırrını Açıklamak Zorunda Kaldı
- Abd'de Kendine Benzeyen Kadını Öldürüp Kimliğini Çalan Katil Yakalandı
- Erkeklerle Tokalaşmayı Reddeden Müslüman Kadına Vatandaşlık Vermediler
Bu Haberle İlgili Yorumlar