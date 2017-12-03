BURSASPOR DEPLASMANDA KONYASPOR'U 3-0 YENDİ
Süper Ligde Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.
PERDEYİ STANCU AÇTI
7'nci dakikada orta sahada Batalla'nın pasında topu sürükleyerek ceza sahasına kadar sokulan Stancu'nun şutunde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
EKOKO FARKI 2'YE ÇIKARDI
32'nci dakikada orta sahada Ricart Faty'ın pasında topu önünde bulan Ekoko, rakibini çalımlayarak ceza sahasının sol çaprazına kadar sokuldu. Ekoko'un şutunda top, yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Serkan Kırıntılı'yı aşıp filelerle buluştu: 0-2.
41'inci dakikada sol kanattan Ali Çamdalı'nın ortasında arda direkte bekleyen Skubic, topa yükseldi. Skubic'in kafayla pasında gelişine vuran Eze'nin şutunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
AZİZ BEHİCH MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ
45'inci dakikada sol çaprazdan topu sürükleyerek ceza sahasına giren Aziz'in, Cristobal Jorquera ile verkaçından sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağları havalandırdı: 0-3.
67'nci dakikada Ferhat'ın sağ köşeden, korner atışında Filipovic'in ön direkten kafa vuruşunda Aziz, kale çizgisi üzerinden kafayla topu kornere çıkardı.
71'inci dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Muhammed Şengezer de kaldı.
KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI
82'nci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasının ön direğinde topa yükselen Evouna'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topa Mehdi'nin kafa vuruşu, üstten auta çıktı.
Karşılaşma Bursaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar