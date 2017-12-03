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Bursaspor Deplasmanda Konyaspor'u 3-0 Yendi

BURSASPOR DEPLASMANDA KONYASPOR'U 3-0 YENDİ

Süper Ligde Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Tarih : 03 Aralık 2017, 19:20
Puan Ver : Bursaspor Deplasmanda Konyaspor'u 3-0 Yendi(9/10)5

Spor Toto Süper Lig 14. hafta maçında Bursaspor deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

PERDEYİ STANCU AÇTI

7'nci dakikada orta sahada Batalla'nın pasında topu sürükleyerek ceza sahasına kadar sokulan Stancu'nun şutunde meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

EKOKO FARKI 2'YE ÇIKARDI

32'nci dakikada orta sahada Ricart Faty'ın pasında topu önünde bulan Ekoko, rakibini çalımlayarak ceza sahasının sol çaprazına kadar sokuldu. Ekoko'un şutunda top, yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Serkan Kırıntılı'yı aşıp filelerle buluştu: 0-2.

41'inci dakikada sol kanattan Ali Çamdalı'nın ortasında arda direkte bekleyen Skubic, topa yükseldi. Skubic'in kafayla pasında gelişine vuran Eze'nin şutunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

AZİZ BEHİCH MAÇIN SONUCUNU BELİRLEDİ

45'inci dakikada sol çaprazdan topu sürükleyerek ceza sahasına giren Aziz'in, Cristobal Jorquera ile verkaçından sonra sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından ağları havalandırdı: 0-3.

67'nci dakikada Ferhat'ın sağ köşeden, korner atışında Filipovic'in ön direkten kafa vuruşunda Aziz, kale çizgisi üzerinden kafayla topu kornere çıkardı.

71'inci dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Muhammed Şengezer de kaldı.

KONYASPOR GOLE YAKLAŞTI

82'nci dakikada Skubic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasının ön direğinde topa yükselen Evouna'nın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topa Mehdi'nin kafa vuruşu, üstten auta çıktı.

Karşılaşma Bursaspor'un 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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