Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Öncesi! Canlı Aktarıyoruz
Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu
Fikret Orman'dan Sürpriz Teklif: Kupa Finalleri Yurt Dışında Oynansın
Başkan Resmen Açıkladı: Cengiz Attıkça Para Gelmeye Devam Ediyor
Trafikte Sıkışan Otomobilin Kapısına Aslan Dayandı
Ünlü Mafya Lideri İstanbul'da Yakalandı!
Psg'nin Yıldızı Sezonu Kapattı!
Bursaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı
Hediyelerle Kandırdığı Öğrencisi İle Beraber Olan Öğretmen Tutuklandı
Canlı Yayında Olduğunu Unutup Pot Kırdı: Oradan Yardırırız Diyorsun
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Aday Adayı Oldu
Edinson Cavani'den Neymar İtirafı: Evet Sorun Yaşadık
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlere Ait Drone Böyle Düşürüldü
Abd'de Maruldaki Koli Basili Yüzünden 1 Kişi Öldü
İşte Muharrem İnce'nin İlk Cumhurbaşkanlığı Seçimi Pankartı
Madde Bağımlısı Araştırma Komisyonu: Nargile Kafe Açmak Yasaklansın
Akılalmaz Kaza! İstinat Duvarından Aşağı Uçan Otomobil, 2 Aracın Üstüne Düştü
Gizemli Kızın Ağladığı Mezarlığa Yüzlerce Kişi Akın Etti! Polis Zor Anlar Yaşadı
Ligde 2. Kez Maça Çıkmayan Kayseri Erciyesspor, Küme Düşürüldü
Gazze'liler Avatar Gibi Maviye Bürünerek İsrail'i Protesto Etti

Bursaspor, Fenerbahçe maçı öncesi kapılarını dış dünyaya kapattı

BURSASPOR, FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ KAPILARINI DIŞ DÜNYAYA KAPATTI

Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde Cuma günü yapılacak idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 19:20
Puan Ver : Bursaspor, Fenerbahçe Maçı Öncesi Kapılarını Dış Dünyaya Kapattı(5/10)1

Bursaspor'da oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla patlak veren krizde yarınki idman da kondisyon salonuna alınırken, kapılar basına kapatıldı. Ayrıca Mustafa Er'in basın toplantısı da iptal edildi.

MUSTAFA ER'İN BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Spor Toto Süper Ligin 32'nci haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'un sabah idmanına oyuncular, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle çıkmama kararı almıştı. Oyuncular kondisyon salonunda çalışmalarına devam ederken, kulüp tarafından yarın da sahada gerçekleşmesi beklenen antrenmanın kondisyon salonuna alındığı ve basına kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca yine yarın sabah saatlerinde yapılması planlanan teknik direktör Mustafa Er'in haftalık basın toplantısı da iptal edildi.

Yeşil beyazlı kulüpten ise henüz oyuncuların sabahki idmana çıkmamasıyla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama gelmedi. - Bursa

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bursaspor  Fenerbahçe  Maçı  Öncesi  Kapılarını  Dış  Dünyaya  Kapattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER