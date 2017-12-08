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Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik
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BURSASPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA GÖRÜLMEMİŞ TAKTİK


Bursaspor-Fenerbahçe maçında görülmemiş taktik
Tarih : 08 Aralık 2017, 23:20
Puan Ver : Bursaspor-Fenerbahçe Maçında Görülmemiş Taktik(8/10)4

Bursaspor - Fenerbahçe maçının 18. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Sarı lacivertliler Aatif'ın düşürülmesiyle tehlikeli bir yerden serbest vuruş kazandı.

Topun başına geçen Giuliano geçerken, Bursaspor barajında Badu daha önce görülmemiş taktik uygulandı.

MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ

Guliano'nun barajın altından topu geçirme ihtimalini değerlendiren Badu yerde bekledi ve mutlak bir golü engelledi.

NOT: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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