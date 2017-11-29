BURSASPOR, FURKAN SOYALP'İN GOLLERİYLE İLE ADANASPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ
Bursaspor, Adanaspor'u Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında genç yıldız Furkan Soyalp'in golleriyle 2-0 mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, TFF 1. Lig temsilcilerinden Adanaspor'a Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk oldu. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 22 yaşındaki futbolcusu Furkan Soyalp'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.
İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Mücadelenin 11. dakikasında sahne alan Furkan, takımını 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip, 41. dakikada bir gol daha buldu. Ertuğrul Ersoy'un pasında topla buluşan Furkan, topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Bursaspor, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
İki takım 12 Aralık'ta rövanş karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Kaynak: haberinburada
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