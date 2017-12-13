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Bursaspor, Galatasaraylı Ryan Donk'a Talip Oldu

BURSASPOR, GALATASARAYLI RYAN DONK'A TALİP OLDU

Galatasaray'da bu sezon forma şansı bulamayan Ryan Donk'u, Bursaspor istiyor.

Tarih : 13 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : Bursaspor, Galatasaraylı Ryan Donk'a Talip Oldu(7/10)3

Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.

Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.

MAAŞI 1,5 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, Yeşil-Beyazlılar'ın Cim Bom'a teklif yapacağı ifade ediliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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