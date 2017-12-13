Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.

Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.

MAAŞI 1,5 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, Yeşil-Beyazlılar'ın Cim Bom'a teklif yapacağı ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada