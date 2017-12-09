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Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Fenerbahçe Şampiyonluğa Yürüyecek
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Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Fenerbahçe şampiyonluğa yürüyecek

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ LE GUEN: FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYECEK

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yakın zamanda şampiyonluğa yürüyecek" ifadelerini kullandı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 10:50
Puan Ver : Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Fenerbahçe Şampiyonluğa Yürüyecek(8/10)4

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

"FENERBAHÇE İYİ TAKIM, GALİP GELDİLER"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "Fenerbahçe'yi tebrik etmek istiyorum. İyi takım, galip geldiler. Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama elinden geleni yaptı herkes. İsterdim topu iyi çevirelim. Çok az pozisyon verdik. Belki bir penaltı verdik. Bazı oyuncularımız gerginlerdi."

"OYUN KURMAK BİZİM İÇİN ZORLAŞTI"

"Her zamanki rahatlığımızda değildik topu kullanma anlamında. Çok fazla basit top kaybı yaptık. Oyun kurmak bizim için zorlaştı. Beni hayal kırıklığına uğrayan oyun kurma, topu kullanmamız. Takım organizasyonumuzdan ve az pozisyon vermemizden ötürü memnunum. Pişmanlığım seçimlerin ve sistem üzerinden değil. Nereden başladığımızı unutmuyorum ben. Güçlü oyunculardan kurulu takıma sahip Fenerbahçe. Soldado ve Valbuena gibi oyuncuları yedekten oyuna atatabiliyorlar. Belki penaltıyı vermeyebilirdik, bu benim için pişmanlık. Kadroların gücü göz önünde bulundurulduğunda bazı şeyler ortaya çıkıyor" dedi.

"BURSASPOR ŞAMPİYONLUK ADAYLARINDAN BİRİ OLAMAYACAK"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk adaylarından biri olacağını ifade eden Le Guen, "Bazı gerçekleri insanlara hatırlatmak daha doğrudur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun gücü yakın zamanda şampiyonluğa yürüyecek. Fenerbahçe şampiyonluk adaylarından biri olacak ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekleri ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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