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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Hastaneye Kaldırıldı
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Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Hastaneye Kaldırıldı

BURSASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ PAUL LE GUEN HASTANEYE KALDIRILDI

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzonspor deplasmanı için havalimanına giderken, geçirdiği bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen Hastaneye Kaldırıldı(10/10)6

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Trabzon deplasmanı yolculuğu öncesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; Süper Ligin 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, Özlüce Tesisleri'nde son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrası tesislerde yemek yiyen kafile, Yenişehir Havaalanı'na gitmek üzere otobüsle hareket etti.

YOLDA RAHATSIZLANDI, BURSASPOR KAFİLESİNİ TAŞIYAN OTOBSLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Teknik direktör Paul Le Guen, yolda aniden rahatsızlanması üzerine kafileyi taşıyan otobüsle kentteki özel bir hastaneye götürüldü.

Fransız çalıştırıcı hastanede tedavi altına alınırken, kafile Yenişehir Havaalanı'na geçti.

BURSASPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yönetim ve kulüp doktorudan Le Guen'in son durumu hakkında açıklama!Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Parlakay: "Trabzon yolculuğumuz sırasında hocamız otobüste biraz rahatsızlandı, daha önce bağırsağında bir problem olduğu için yine aynı bölgeden bir sorun yaşadı. Biz hemen hastahaneye gittik, şu an tetkikleri yapıldı ciddi bir problem yok, doktorumuz dinlenmesini istiyor. Kendisi bizimle çok gelmek istiyor"

KULÜP DOKTORU GÖKHAN ÖZHAN: YOLCULUK YAPMASI ŞUAN RİSKLİ OLABİLİR

"Hocamızın yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı sebebiyle Medikabil Hastahanesi'nde kontrollerini yaptık. Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. Ancak otobüste tekrar rahatsızlandı ve tansiyon düşüklüğü yaşadı bizde hemen hastahaneye götürdük. Yolculuk yapması şu an riskli olabilir. Hastahanede kontrolleri yapıldı şu an durumu iyi yarın olma ihtimali yüksek. Benim uygun gördüğüm bu gece dinlenip yarın gelmesi" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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