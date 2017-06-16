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bursaspor, yıldıray baştürk ile görüşüyor

BURSASPOR, YILDIRAY BAŞTÜRK İLE GÖRÜŞÜYOR

Bursaspor yönetiminin, sportif direktörlük koltuğu için eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk ile temas halinde olduğu bildirildi.

Tarih : 16 Haziran 2017, 12:36
Puan Ver : Bursaspor, Yıldıray Baştürk İle Görüşüyor(9/10)6


Uzun süredir sportif direktörlük için birçok isimle görüşmeler yapan Bursaspor'da yönetim, son olarak eski milli futbolcu Yıldıray Baştürk'e teklif götürdü.



Yapılan ilk görüşmede olumlu yanıt verdiği bildirilen Baştürk'ün bugün yapılacak son görüşmelerden sonra kararını vereceği bildirildi.



A Milli Takımda 49 kez forma giyen deneyimli isim, 2 defa gol sevinci yaşamıştı. Kariyerinde 321 resmi maça çıkan Yıldıray Baştürk, rakip fileleri toplamda 40 defa havalandırmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursaspor  Yıldıray  Baştürk  İle  Görüşüyor    haber

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