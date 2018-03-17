Süper Ligde Bursaspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u, Stancu'nun attığı golle 1-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Paul Le Guen'in çalıştırdığı Bursaspor, Samet Aybaba yönetimindeki Sivasspor'u Bursa Atatürk Stadyumu'nda konuk etti. Bursaspor, rakibini 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Ligde kalma yolunda çok önemli bir galibiyet alan Bursaspor'a 3 puanı getiren tek gol, karşılaşmanın 83. dakikasında Bogdan Stancu'dan geldi.

İSTİFA SESLERİ

Bursaspor'un golünün taraftarların 'Yönetim istifa' tezahüratlarının yapıldığı sırada gelmesi dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 33'e yükselterek 11. sıraya çıktı. Sivasspor ise 38 puanla 8. sırada kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Bursaspor, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.

Kaynak: haberinburada