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Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı

BURSASPOR'DA BATALLA, FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ SAKATLANDI

Süper Ligde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Bursaspor'da, Arjantinli orta saha oyuncusu Pablo Martin Batalla sakatlandı.

Tarih : 05 Aralık 2017, 22:40
Puan Ver : Bursaspor'da Batalla, Fenerbahçe Maçı Öncesi Sakatlandı(5/10)1

Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Bursaspor'da, Arjantinli orta saha oyuncusu Pablo Martin Batalla sakatlandı.

SAĞ KASIĞINDA ZORLANMA TESPİT EDİLDİ

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Batalla'nın muayenesinde, sağ kasığında zorlanma tespit edildi.

İki gün antrenmana çıkmayacak Batalla'nın bu sürede tedavisi yapılacak. Arjantinli futbolcunun zorlu Fenerbahçe karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı, son gün yapılacak kontrolde belli olacak.

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAMAMA İHTİMALİ VAR

Bu arada, Batalla'nın Fenerbahçe maçında oynayamama ihtimali üzerine teknik direktör Paul Le Guen'in arayışa girdiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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