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Bursaspor'da kan değişimi artık çok yakın

BURSASPOR'DA KAN DEĞİŞİMİ ARTIK ÇOK YAKIN

Son 11 haftada sadece 1 galibiyet elde edebilen Bursaspor'da yönetim, Paul Le Guen'in yerine Safet Susic'e görev vermeyi planlıyor.

Tarih : 14 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Bursaspor'da Kan Değişimi Artık Çok Yakın(8/10)4

Bu sezon Süper Lig'de aradığını bulamayan Bursa'da dünyaca ünlü Teknik Direktör Paul Le Guen ile yollar ayrılmak üzere... Süper Lig'de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen ve 7 yenilgi alan yeşil-beyazlılarda kötü gidişin faturası Fransız çalıştırıcıya kesildi. Le Guen ile yollan ayırmaya hazırlanan Bursa yönetimi, talamı sezon sonuna kadar Safet Susic'e emanet etmeyi planlıyor.

SUSIC TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Son olarak Alanya'yı çalıştıran ve 18. haftada gönderilen Susic'in de kendisine gösterilen ilgiye sıcak yaklaştığı ortaya çıktı. Düşme potasında bulunan Osmanlı ile arasında sadece 6 puan kalan Bursa, futbolcu bonservisi en yüksek olan 6. takım olmasına karşın değerini bir türlü sahaya yansıtamadı. Bunun sonucunda da Le Guen'in ilerleyen günlerde gönderilmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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