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Bursasporlu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımının 2-18 Dünya Kupası Kadrosuna Alındı
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Bursasporlu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımının 2-18 Dünya Kupası Kadrosuna Alındı

BURSASPORLU AZİZ BEHİCH, AVUSTRALYA MİLLİ TAKIMININ 2-18 DÜNYA KUPASI KADROSUNA ALINDI

Bursaspor'da bu sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Türk asıllı Avustralyalı futbolcu Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası aday Kadrosuna çağrıldı.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 14:20
Puan Ver : Bursasporlu Aziz Behich, Avustralya Milli Takımının 2-18 Dünya Kupası Kadrosuna Alındı(8/10)4

Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich, 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna davet edildi.

AVUSTRALYA; FRANSA, DANİMARKA VE PERU İLE MÜCADELE EDECEK

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru ile mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Bert Van Marwiik'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursasporlu Aziz Behich de yer aldı. Yeşil-beyazlı formayla bu sezon 30 lig maçına çıkan Aziz, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan deneyimli oyuncu iki kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. 32 kişilik aday kadro 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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