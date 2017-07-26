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Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor
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Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor

BURSASPORLU MERT GÜNOK TAKIMDAN AYRILDI, GALATASARAY'A GELİYOR

Galatasaray'la anlaşan Bursasporlu kaleci Mert Günok, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor(10/10)6

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Bursaspor'un kalecisi Mert Günok, yeşil-beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

Başarılı kaleci için takım arkadaşları veda partisi düzenlerken Mert, teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti. Sabah saatlerinde kamptan ayrılan Mert Günok, geçen sezondan kalan alacaklarını tahsil ederek Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti.

GALATASARAY BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Bursaspor, yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Mert'i bedelsiz olarak serbest bıraktı. Bu koşullarda Galatasaray Kulübü, Mert Günok için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Önümüzdeki günlerde transfer ile ilgili resmi açıklamanın yapılması ve Mert'in Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmalarında yer alması bekleniyor. (Ntv Spor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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