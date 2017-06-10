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bursaspor'un bankosu harun tekin

BURSASPOR'UN BANKOSU HARUN TEKİN

Bursaspor, ligin ilk yarısını beşinci sırada bitirirken, 34'üncü Haftada Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenerek ligde kalırken, yeşil beyazlıların 34 maçlık lig maratonunda, teknik direktörlerin banko oynattığı tek isim Harun Tekin oldu.

Tarih : 10 Haziran 2017, 10:57
Puan Ver : Bursaspor'un Bankosu Harun Tekin(7/10)6


Bursaspor, geride bıraktığımız sezona, Hamza Hamzaoğlu ile başlarken, tarihinde rekor bir teknik adam değişikliğine gitti ve sezonu beşinci teknik direktörle noktaladı. Yeşil beyazlılarda, Hamzaoğlu'ndan sonra Tunahan Akdoğan, Mutlu Topçu, Adnan Örnek, en son olarak ta Mustafa Er görev yaptı.



HARUN TAMAMINDA OYNADI



Sezona baktığımızda 34 maçta görev yapan kaleci Harun Tekin takımın bankosu olurken sahada 3 bin 60 dakika kaldı. Tüm teknik direktörlerin vazgeçemediği bir başka isim Aziz Behich 32 maçta 2 bin 844 dakika görev yaptı. Aziz Behich bir kez sarı kart cezalısı, bir kez ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Batalla ise sakatlığı nedeniyle 31 maçta görev yaparken 2 bin 776 dakika sahada kaldı.



FURKAN ÖZÇAL HİÇ OYNAMADI



Bursaspor'un sezon başında, Serdar Aziz'e karşı Galatasaray'dan aldığı futbolcular arasında yer alan Furkan Özçal, sakat olarak geldiği Bursaspor'da ameliyat da geçirince sezonu yeşil beyazlı formayı hiçbir resmi maçta giymeden tamamladı. Süper Ligde oynamayan isimler ise Mert Günok, ile kiralık gönderilen stoper Sane oldu. U 21 takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Serdar Kurtuluş ise sadece 6 maçta görev yapabildi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bursaspor  Un  Bankosu  Harun  Tekin    haber

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