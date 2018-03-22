Bir dönem Bursaspor'da da forma giymiş olan Luis Advincula, Gareth Bale'e ait "Dünyanın en hızlı futbolcusu" unvanını eline geçirdi.

Real Madrid'in dünyaca ünlü Galli yıldızı Gareth Bale, geçtiğimiz sezon Barcelona ile oynanan maçta attığı depar ile dünyanın en hızlı futbolcusu ilan edilmişti. Ancak dev maçta 35.7 km hıza ulaşan Gareth Bale'in rekoru artık tarih oldu. Meksika Ligi'nde Lobos BUAP forması giyen Bursaspor'un eski futbolcusu Luis Advincula, 36.15 km hıza ulaşıp Gareth Bale'i geride bıraktı.

İNANILMAZ BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Bir korner pozisyonunda rakibin hızlı atağını kesmek için geriye depar atan Luis Advincula, inanılmaz bir performans sergiledi. 68.5 metre geriye koşarak gol pozisyonunu engelleyen Luis Advincula, bu mesafeyi 6.82 saniyede tamamladı. Deparı sırasında 36.15 km hız yapan 28 yaşındaki Perulu futbolcu, dünyanın en hızlı futbolcusu unvanını da eline geçirmiş oldu.

Kaynak: haberinburada