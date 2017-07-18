Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler
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Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! İŞTE ÖĞRENCİLERİN ALACAĞI ÜCRETLER

5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonuçları açıklandı. Öğrencilere 1. dönem 191, 2. dönemde ise 204 lira ödenecek.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Bursluluk Sınav Sonuçları Açıklandı! İşte Öğrencilerin Alacağı Ücretler(5/10)1

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, İOKBS sonuçlarını "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girerek öğrenebilecek.

65 BİN ÖĞRENCİ BURSA HAK KAZANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre yaklaşık 65 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

BAŞVURAN BÜTÜN ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BURS

Kanun kapsamında bursluluğa başvuran bütün şehit ve gazi çocuklarının tamamına burs verilecek.

BİRİNCİ DÖNEM 191, İKİNCİ DÖNEM 204 TL ÖDENECEK

10 Haziran tarihinde yapılan sınava toplam bir milyon 185 bin 576 öğrenci katıldı. Önceki yıllarda burs alan öğrencilere ilaveten Maliye Bakanlığından 2017 yılı için ek 65 bin burs kontenjanı alındı. Bu sonuçlara göre; 5. sınıftan 24 bin 351, 6. sınıftan 13 bin 806, 7. sınıftan 11 bin 497, 8. sınıftan 9 bin 826, hazırlık sınıfından 42, 9. sınıftan 2 bin 632, 10. sınıftan bin 808, 11.sınıftan bin 41 öğrenci burs almaya hak kazandı.

Öğrencilere burs miktarı olarak birinci dönem için 191 lira, ikinci dönemde ise 204 lira ödenecek.

BURSULULUK SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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