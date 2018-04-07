Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan ve önceki gün 4 çalışma arkadaşını katleden Volkan Bayar'la ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. 1981 doğumlu Volkan Bayar ile aynı okulda görev yapan Saadet Aylin Bayar'ın üç yıl önce ayrı yaşamaya başladığı, bir yıl önce de boşandığı belirtildi. 2004'te Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Volkan Bayar, 2011'de Amerika'daki Denver Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönen Bayar, önce TokatGaziosmanpaşa Üniversitesi'nde, daha sonra Osmangazi Üniversitesi'nde doktora öğrencisi oldu. Bayar, aynı zamanda bu üniversitede ÖYP kadrosundan araştırma görevlisi olarak çalışıyordu.

DENVER ÜNİVERSİTESİ'NDE DOKTORA

Bayar'ın eski eşi Saadet Aylin Bayar da üniversitenin web sitesinde yer alan CV'sine göre Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Volkan Bayar gibi 2011'de Denver Üniversitesi'nde yaptı. Aylin Bayar da örneğine çok az rastlanır biçimde önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde daha sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde doktora yapma imkanı buldu.

"MEB BURSU ŞAİBELİ"

Volkan Bayar hakkında çeşitli tarihlerde üniversitedeki diğer bazı akademisyenlerce rektörlük ve YÖK'e gönderilen ancak "işleme konulmadığı" öne sürülen şikâyet dilekçesine Milliyet ulaştı. Bayar ve eşinin MEB bursu ile ABD'ye lisans üstü eğitime gidişlerine ilişkin ilginç iddiaların yer aldığı dilekçeye göre Volkan Bayar 2004, eşi Aylin Bayar ise 2006'da Gazi Üniversitesi'nde mezun oldu. Dilekçede, Gazi Üniversitesi'nde okudukları bölümün Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Hayati Akyol'un, "Volkan Bayar benim dersimden üç defa kaldı. Üçüncü seferde bütünlemede zor geçti. Volkan Bayar'ın MEB yurtdışı bursunu kazanması şaibeli. ALES puanı incelenmeli" dediği aktarıldı.

Aylin Bayer

"EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN DENVER'DAN ATILDI"

Volkan ve Aylin Bayar, dilekçeye göre 2007'de ABD'deki Denver Üniversitesi'ne gitti. Doktora tez aşamasında Volkan Bayar, eşi Aylin Bayar'a üniversite koridorlarında şiddet uyguladı. Volkan Bayar'ın yine aynı dönemde MEB bursu ile aynı okulda yüksek lisans yapan başka bir arkadaşını da darp ettiği, MEB'in mağdur olan öğrenciyi bir başka ülkeye gönderdiği fakat Bayar hakkında işlem yapılmadığı da dilekçe de yer aldı. Dilekçeye göre Volkan ve Aylin Bayar, "şiddet" gerekçesiyle Nisan 2011'de Denver Üniversitesi'ndeki doktora eğitiminden atıldı.

DİPLOMALARINI BİLDİRMEDİLER

Ancak yine dilekçeye göre Volkan Bayar, disiplin kurulunun, "okuldan atma" kararından hemen önce öğrenci işlerine giderek ABD'ye giderken aldığı MEB bursunun devam edebilmesi için doktora eğitiminin 3 ay sonra biteceğine ilişkin belge aldı. Bu belgeyle Türkiye'ye dönmeyi başaran Bayar, MEB'e 7 Nisan 2011'de ABD'den aldığı belgeyi sunarak 7 Temmuz 2011'de göreve başladı. Dilekçede Bayar'ların Nisan 2011'de Türkiye'ye giriş yapmalarına karşın yurt dışı burslarını almaya devam ettikleri ve göreve başladıkları halde 3 ay sonra ibraz etmeleri gereken diplomasını bildirmedikleri iddia edildi.

Bu arada dilekçe veren akademisyenlerin Avukatı Mustafa Algam tarafından MEB'e gönderilen ve Volkan Bayar'ın MEB bursunu soran yazıya, 18 Mayıs 2017'de bakanlık Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'nden verilen yanıtta, "Genel müdürlüğümüz kayıtlarında Volkan Bayar adına rastlanılmamıştır" denildi.

YARALAMADAN KAYDI VAR

Volkan Bayar'ın, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mesai saatlerine uymadığı gerekçesiyle idari soruşturma açıldığı, görev yaptığı fakültede ise öğretim görevlileri arasında agresif tavırlar sergileyen kişi olarak tanındığı, "kasten yaralama, tehdit" gibi suçlardan poliste kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmada Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesince gizlilik kararı alındı.

Volkan Bayer

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Araştırma görevlisi Volkan Bayar ile bir yıl önce boşandığı eşi Aylin Bayar'ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Volkan Bayar tutuklanırken, Aylin Bayar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CENAZEDE İSYAN VE GÖZYAŞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırıyla katledilen dört akademisyen; Mikail Yalçın, Fatih Özmutlu, Serdar Çağlak ve Yasir Armağan için dün üniversite rektörlüğünde tören düzenlendi. Uğurlama töreninde katledilenlerin yakınları,öğrenciler ve akademisyenler sinir krizleri geçirdi, gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Dekan Yücel, Volkan Bayar için "Okulun en temiz insanlarını seçerek vurdu" dedi.

Cenazelerin alınması sırasında Mikail Yalçın'ın babası Ömer Yalçın ve ağabeyi Habil Yalçın, üniversite yönetimine tepki gösterdi. Habil Yalçın, "Kardeşim öldürülmedi, öldürtüldü. Vicdanınızda boğulacaksınız" diye bağırdı.

"TEHLİKE ALTINDAYIZ"

Bayar'ın şikâyeti ile ihraç edilen akademisyen Yalçın Bay, törende, "Ölene kadar bekleyin sonra da dua edin. Bugüne kadar bize ne oluyor diye sormayan vali ancak bugün geliyor. Can güvenliğimiz tehlike altında. Gerçek FETÖ'cüler korundu" tepkisini gösterdi.

"DDK'YA DA AKTARDIK"

Bir akademisyen üniversitedeki tüm olayların Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na da şikayet ettiklerini törene katılan AK Parti Milletvekili Nabi Avcı'ya aktardı.

REKTÖRE POLİS KORDONU

Rektör Hasan Gönen'in törene gelmesi ile birlikte, "Rektör istifa. Asıl FETÖ'cüler burada" sloganları ile karşılaştı. Akademisyenlerin yakınları Gönen'in üzerine yürümek istedi. Rektör, polis kordonu altında rektörlük binasına girdi. Törenin ardından Yalçın ve Armağan'ın cenazeleri defnedilmek üzere Tokat'a; Çağlak'ın cenazesi Kayseri, Özmutlu'nun cenazesi de Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesine götürüldü. Kaynak: Milliyet

Kaynak: haberinburada