Fonksiyonel ve estetik cerrahide amaç, doğuştan güzel olan burunlardaki sağlıklı ve güzel burun anatomisini referans alarak, kişiye özel ve yüz hatlarıyla tam bir uyum içinde sonuç elde etmektir. Hastalarımın yüzde ellisini daha önce birkaç kez başarısız burun estetiği operasyonu geçirmiş kişiler oluşturuyor. Aslında en iyi sonuç ilk ameliyatta elde edilir, bu sebeple ilk defa ameliyat olacak kişinin cerrahını iyi araştırıp seçmesi ve bu operasyonun ilk ve son ameliyatı olmasını amaçlaması çok önemlidir. Toplantılarda ve düzenlediğim kurslarda burun estetiğinde başarılı olmanın yollarını meslektaşlarımla paylaşma fırsatı buluyorum, fakat hasta adaylarının da bu konuda doğru bilgilere ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Hayal edilen ile gerçekte karşılaşılacak olan sonucun örtüşebilmesi için sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden arınarak sağlıklı kararlar verilmesi gerekiyor.



Burun yüzün karakterini ifade eder ve rinoplasti bu ifadeyi oluşturmak için yapılır. Estetik ve fonksiyonel sorunlar olduğunu düşünüyorsanız, cerrah arayışına başlayacaksınız ve bu süreçte sosyal medya hem en kolay hem de en yanıltıcı olan yoldur. Burun estetiğinde maalesef en gelişmiş, en teknolojik, en sihirli teknik yoktur. Kullanılan her tekniğin kendine has avantaj ve dezavantajları vardır. Aslında bu işteki en gelişmiş alet beynin uzantısı gibi çalışan elimizdir, geriye kalan her şey ikinci derecede önemlidir ve en teknolojik diye sunulan cihazlar da gayet kolay elde edilen, ucuz aletlerdir. Doğru cerrahı bulmak için en güvenli yol herhangi bir branş veya görevdeki sağlık çalışanlarına danışmaktır, çünkü bizler birbirimizi biliriz. Seçiminizi yaparken dikkat edeceğiniz diğer önemli nokta cerrahınızın kulak burun boğaz veya plastik cerrahi uzmanı olması değildir, önemli olan sadece burun cerrahisine odaklanmış olmasıdır, çünkü bir işte ustalaşmanın yolu sadece o işle uğraşmaktan geçer. Cerrahınızla görüşürken burun cerrahisindeki tecrübesini, alanında dünya literatürüne yaptığı katkıları, verdiği eğitimleri, geliştirdiği tekniklerin dünyada kullanılıp kullanılmadığını sorgulayın, işini iyi yapan cerrah sizin sorularınızı cevaplamaktan memnun olacaktır.



Burun milimetrelerin cerrahisidir ve en iyi sonuç ile sıradan bir sonuç arasında sadece milimetrik farklar vardır. Konsültasyonda daha önce ameliyat edilen hasta fotoğrafları arasında size benzer bir yüz aramaktansa kolaydan zora doğru farklı hasta yüzlerindeki detayları inceleyerek güzellik anlayışınızı tartışmakta fayda vardır, çünkü burun parmak izi gibidir; kişiye özgüdür ve yüzün karakterini ifade eder.



Konsültasyonda yeterince bilgilendirilmeniz ve karşılıklı bir güven oluştuğunu hissetmeniz doğru karar vermeniz açısından çok kıymetlidir. İlk görüşmede hemen karar vermek yerine başka cerrahlarla da görüşmenizi öneririm, böylece tam bir güven hissi duyduğunuz cerrahı seçme şansınız olacaktır. Doğru kararlar vererek yapılan burun ameliyatının sonucu da başarılı olur ve olumlu psikolojik etki yaparak daha mutlu olmanıza katkıda bulunur.















Doç. Dr. Eren Taştan kimdir?



Doç. Dr. Eren Taştan 1968 yılında Artvin'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBB ihtisası sonrasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doçentliğini almıştır. Fonksiyonel ve estetik burun cerrahisi konusunda üç yeni cerrahi tekniği dünya literatürüne kazandırmıştır. Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akademisi, Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Derneği ve Uluslararası Yüz Plastik Cerrahisi Derneği Dünya Kongresi'ne davet edilerek revizyon burun estetiği ameliyatlarının çözümünde yeni bir buluş olan “Oblique Split Method” tekniğini birçok defa ders olarak anlatmıştır. Ülkemiz adına da gurur verici olan bu yeni teknik tüm dünyada burun cerrahisi bilimi ve sanatıyla uğraşan birçok plastik cerrahi ve KBB uzmanı tarafından kullanılmaktadır. Rinoplastide cerrahların daha kontrollü, nazik iş yapabilmesi için elektrikli aletlerle el aletlerinin avantajlarını birleştiren yeni cerrahi aletler de tasarlayan Doç. Dr. Eren Taştan cerrahi tecrübelerini düzenlediği RhinoAnkara kurs programıyla ve yanına eğitim için gelen yurtiçinden ve yurtdışından meslektaşlarına aktarmaktadır.