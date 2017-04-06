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burundi'de maden kazası: 5 ölü

BURUNDİ'DE MADEN KAZASI: 5 ÖLÜ

Burundi'de altın madenindeki göçük sonucu 5 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 13:10
Puan Ver : Burundi'de Maden Kazası: 5 Ölü(10/10)9


Güvenlik yetkililerinden Anicet Nibaruta açıklamasında, ülkenin kuzeyindeki Kaziro ilçesindeki altın madeninde çökme meydana geldiğini söyledi.



Olayda 5 işçinin öldüğünü, 7 işçinin de yaralandığını belirten Nibaruta, yaralıların Mukenke hastanesine götürüldüğünü kaydetti.



 



kaynak:sabah








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