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bütçe kanunu tasarısı meclis'e indi

BÜTÇE KANUNU TASARISI MECLİS'E İNDİ

2017 yılı 'Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı' görüşmeleri başladı

Tarih : 05 Aralık 2016, 15:28
Puan Ver : Bütçe Kanunu Tasarısı Meclis'e İndi(6/10)3


Meclis'in, aralıksız 12 gün sürecek 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı. Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından bugünkü birinci turda; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Başbakanlık, Kamu Denetçiliği Kurumu, MİT, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Hazine Müsteşarlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın bütçe sunumunun ardından parti grupları söz alacak. Liderlerden sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütçe üzerinde konuşacak. AKP grubu adına Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı ve Mehmet Muş, MHP Grubu adına grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, kürsüye çıkacak. Hükümet adına ise eleştirileri Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yanıtlayacak. Gruplar adına konuşma süreleri 1'er saat olacak.



13.00 2017 Yılı Bütçe Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu'nda başladı.



 



kaynak:t24








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