BÜTÜN GECE TEPESİNE FÜZE YAĞAN ESAD'DAN İLK AÇIKLAMA
Suriye'ye düzenlenen saldırı sonrası Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Saatler sonra konuşan Esad, "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi.
ABD Başkanı Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'deki hedefleri vurmaya başladıklarını duyurdu. Suriye'ye düzenlenen saldırıdan saatler sonra konuşan Esad, "Batı, kontrolü kaybettiği için saldırdı" dedi.
"SALDIRI KARARLILIĞI ARTIRDI"
Suriye lideri Beşar Esad, Batı'nın çatışmadaki kontrolü ve güvenilirliğini kaybettiği için füze saldırısını düzenlediğini söyledi. Esad, saldırının "ülkenin her köşesindeki teröristlerle savaşıp, yok etme kararlılığını artırdığını da vurguladı.
NE OLMUŞTU?
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.Suriye Devlet Başkanı Esad, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasının ardından Şam'da böyle görüntülenmişti.
AYRINTILAR GELİYOR
Kaynak: haberinburada
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