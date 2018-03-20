BÜTÜN MAÇLARI BİLEN TALİHLİ, 1 LİRALIK KUPONLA DÜNYALARI KAZANDI
Adıyaman'da Spor Toto oynayan talihli, 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 1 liralık kuponuyla 460 bin lira kazandı.
Adıyaman'da Spor Toto oynayan bir şahıs, 1 liralık kuponuyla 15 maçın sonucunu doğru tahmin ederek 460 bin lira kazandı.
Spor Toto kuponlarında yer alan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan 15 futbol karşılaşmasının sonucunu doğru tahmin eden bir kişi, 460 bin 319 lira 91 kuruş kazandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, talihlinin Adıyaman'da olduğunu ve 1 liralık kupon bedeli karşılığında ikramiyeye hak kazandığını duyurdu.
ADIYAMAN TALİHLİYİ ARIYOR
Kolonu 50 kuruş olan Toto'daki 15 maçın sonucunu 2 tahminin birinde bilen büyük ikramiyenin sahibinin kim olduğu Adıyaman'da günün konusu oldu.
Öte yandan, Spor Toto'nun tarihinde ilk kez bu kadar küçük bedelle, bu kadar büyük bir verdiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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