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Bütün mahalle ayaklandı! Ödev projesini bomba sandılar

BÜTÜN MAHALLE AYAKLANDI! ÖDEV PROJESİNİ BOMBA SANDILAR

Niğde'de çöp konteyneri yanına bırakılan tahta levha üzerine monte edilmiş düzenek vatandaşları korkuttu. Bomba şüphesiyle aranan polis, düzeneğin bir öğrenciye ait ödev projesi olduğunu tespit etti.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 12:05
Puan Ver : Bütün Mahalle Ayaklandı! Ödev Projesini Bomba Sandılar(10/10)6

Niğde'de çöp konteynerinin yanına bırakılan tahta levha üzerine monte edimiş plastik su borusu ve elektrik kablolalarından oluşan düzenek, bomba paniği yarattı. Uzman polislerin incelemesinde düzeneğin, bir öğrenciye ait ödev projesi olduğu anlaşıldı.

VATANDAŞLAR BOMBA SANARAK PANİĞE KAPILDI

Olay, saat 22:30 sıralarında Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında, üzerine elektrik kablosu ve su borusu monte edilmiş tahta levhayı görenler, bomba şüphesiyle 155'i arayarak durumu polise bildirdi. Polisler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetiyle tahta levha üzerindeki düzeğini inceledi. Yapılan çalışmada bomba paniği yaratan düzeneğin bir öğrenciye ait ödev projesi olduğu anlaşılması üzerine hem polisler, hem de çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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