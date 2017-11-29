BÜYÜCÜDEN TAVSİYE ALDI, OĞLUNUN CİNSEL ORGANINI BALTAYLA KESTİ
Ram Gopal Patel isimli baba, 13 yaşındaki oğlunun cinsel organını balta ile kesti. Kuvvetli batıl inançları olan adam, bunu oğlunun ve evlerinin kötü ruhlardan kurtulması için yaptığını söyledi.
KÖTÜ RUHLARI KOVMAK İÇİN YAPMIŞ
Hindistan'nın Chhattisgarh eyaletinde meydana gelen olayda, evdeki seslerden ve pencerelerin kendiliğinden açılıp kapanması gibi olaylardan dolayı rahastsız olan ve bu sebeple kendini büyücü olarak tanıtan bir adama giden baba, evin kötü ruhlardan kurtulması için ondan yardım istedi. Batıl inançları olan adam, köyde yaşayan büyücüden, Rupesh Patel isimli oğlunun cinsel organını kesmesi tavsiyesi aldı.
ANNESİ BULDU
39 yaşındaki adam eve dönüp önce oğlunun kafasına sert birt cisimle vurdu ardından da eline bir balta aldı ve oğlunun cinsel organını kesti. Acı içinde kıvranan çocuk yoğun kan kaybı yaşıyordu ancak babası oralı olmadı. Adam evi terk ettikten sonra gelen annesi, yerde kanlar içinde yatan oğlunu buldu ancak çocuk hayatını kaybetmişti.
İKİSİ DE TUTUKLANDI
Komşuları adamın bir süredir evdeki ürkütücü olaylardan şikayetçi olduğunu söylerken, polis, babanın oğlunun hadım ederse tüm sorunların çözüleceğine inandığını açıkladı.
Baba ve ona bu tavsiyeyi veren büyücü polis tarafından yakalandı ve ikilinin cinayet ile yargılanacakları açıklandı.
Büyücü olduğu iddiasındaki adamların, eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğu Hindistan kırsalında oldukça yoğun olduğu biliniyor. 2015 yılında bu tip büyü uygulamalar sebebiyle 135 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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