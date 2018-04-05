BÜYÜK AĞABEY TUNCEL'İN DÜĞÜNÜNE BAYRAK VE KUR'AN DETAYI DAMGA VURDU
Hrant Dink cinayeti davasında azmettiricilik suçlamasıyla yargılanan ve kamuoyunda "Büyük ağabey" olarak bilinen Erhan Tuncel evlendi. Tuncel, törende geline Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim öptürdü.
Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak bilinen ve 5.5 yıl hapis yatmasının ardından beraat eden 'Büyük ağabey' Erhan Tuncel evlendi. Nikah 31 Mart 2018 günü Bakırköy'deki Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
GELİNE TÜRK BAYRAĞI VE KUR'AN-I KERİM ÖPTÜRDÜ
Tuncel'in hayatını Haneden Sofrası'nın sahibi Malatyalı işadamının kızı İstanbul üniversitesi mezunu Mali Müşavir Özlem Ateş ile birleştirdiği öğrenildi. Törende Tuncel'in geline Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'i öptürdüğü görüldü.
5.5 YIL HAPİS YATMIŞTI
Erhan Tuncel 5.5 yıl hapis yattıktan sonra suçlamalardan beraat ederek tahliye edilmişti. Şu sıralar teknoloji transferi ve sağlık sektörüyle ilgilenen Tuncel'in bir de 'Amerika'nın Yeniçerileri' adlı kitabı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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