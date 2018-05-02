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Büyük başarı! James Rodriguez, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

BÜYÜK BAŞARI! JAMES RODRİGUEZ, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

James Rodriguez, Şampiyonlar Ligi tarihinde hem Real Madrid adına hem de Real Madrid'e karşı gol atan yedinci futbolcu olarak tarihe geçti.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 02:00
Puan Ver : Büyük Başarı! James Rodriguez, Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti(8/10)4

Bayern Münih takımında kiralın olarak forma giyen Kolombiya doğumlu orta saha oyuncusu James Rodrigues, Real Madrid ağlarını sarstı.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi Yarı Final müsabakasının rövanş karşılaşmasında Barnebeu Stadyumu'nda Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Bayern Münih 2-1'lik skorun ardından İspanya'da tur mücadelesine çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih ekibi henüz 3. dakikada Kimmich ile golü bulsada Real Madrid'in iki golüne engel olamadı ve durum 2-1'e geldi. Karşılaşmanın 63. dakikasında ise sahneye eski Real Madrid'li James Rodrigues çıktı. James Rodrigues attığı gol ile durumu 2-2'ye getirdi.

TARİHE GEÇTİ

Opta verilerien göre James Rodriguez, Şampiyonlar Ligi tarihinde hem Real Madrid adına hem de Real Madrid'e karşı gol atan yedinci futbolcu oldu (Beckham, Morata, van Nistelrooy, Morientes, Robben ve Zamorano ile birlikte)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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