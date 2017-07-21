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Büyük Deprem Sonrası Muğla'da Son 5 Saatte 95 Artçı Yaşandı

BÜYÜK DEPREM SONRASI MUĞLA'DA SON 5 SAATTE 95 ARTÇI YAŞANDI

Muğla'da gece saat 01.31'de yaşanan ve 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından son 5 saatte 95 artçı sarsıntı yaşandı.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 11:10
Puan Ver : Büyük Deprem Sonrası Muğla'da Son 5 Saatte 95 Artçı Yaşandı(8/10)4

Muğla'da gece saat meydana gelen ve 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından 5 saatte 95 artçı sarsıntı yaşandı.

95 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında saat 01.31'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede saat 06.43'e kadar 95 artçı sarsıntı daha oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, aynı bölgede saat 01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

YARALILAR TEDAVİ GÖRÜYOR

Muğla'da 4,8 ile 2,2 şiddeti arasında gerçekleşen artçı sarsıntılar aralıklarla devam ederken, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz vatandaşlardan binalara girmemesini istedi.

Şu an itibariyle 12'si Datça'da olmak üzere Bodrum ve Datça'da hastanelere yaklaşık 100 kişinin müracaat ettiği, Datça'da 2 kişinin vücudunda oluşan kırık nedeniyle Marmaris'e sevk edildiği, Bodrum'daki yaralıların ise Bodrum'da tedavi edildiği öğrenildi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Artçıların devam ettiği Muğla'da panik havası devam ederken, depremin etkili hissedildiği Bodrum ve Marmaris'te her türlü tedbirin alındığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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