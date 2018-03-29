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Büyük gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına gidiyor

BÜYÜK GURUR! CÜNEYT ÇAKIR DÜNYA KUPASINA GİDİYOR

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında görev yapacak.

Tarih : 29 Mart 2018, 19:20
Puan Ver : Büyük Gurur! Cüneyt Çakır Dünya Kupasına Gidiyor(6/10)2

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

YARDIMCILARI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

46 ÜLKEDEN HAKEM GELECEK

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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