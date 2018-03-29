BÜYÜK GURUR! CÜNEYT ÇAKIR DÜNYA KUPASINA GİDİYOR
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, bu yaz Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupasında görev yapacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.
YARDIMCILARI BAHATTİN DURAN VE TARIK ONGUN
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.
46 ÜLKEDEN HAKEM GELECEK
Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.
Kaynak: haberinburada
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