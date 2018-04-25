BÜYÜK HEVESLERLE AÇTIĞI EKMEK TEKNESİ, YERLE BİR EDİLDİ
İki yıl önce Bodrum'da La Plaj'ı açan Hadise, mal sahibi ile davalık oldu. Dava bitmeden, ruhsatsız olduğu iddia edilen plaj, önceki gün yıkıldı.
İki yıl önce işletmeciliğini yaptığı ve açılışı için büyük özen gösterdiği Hadise'nin plajı, ödemesi gereken miktarı ödemediği iddia edilerek yıkıldı.
1,9 MİLYON TL BORÇ
Hadise'nin, iki yıl önce işletmeciliğini yaptığı Bodrum'daki plaj için ödemesi gereken 1.9 milyon TL'lik borcu ödemediği iddia edilmişti. Hadise ile mülk sahibi, borç yüzünden mahkemelik oldu. Bunun üzerine şarkıcı Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Mülk sahibinin Hadise'den 900 bin TL alacağı kaldı.
PLAJ YIKILDI
Mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre Hadise, La Plaj'ı iki yıldır ruhsatsız işletiyordu. Bodrum Belediyesi de bunun üzerine Hadise'nin La Plaj'ını dozer ve kepçelerle yıktı. Kaynak: Sabah
İşte plajın son hali...
Kaynak: haberinburada
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