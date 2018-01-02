Gaziantepspor Camiası Takımına Sahip Çık Sloganıyla Sokağa Döküldü!
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Şok: Prim Dağıtmıyorum
İett, Kartını Başkasına Kullandıran 25 Binden Fazla Kişinin Kartına El Koydu
Süper Ligde Seyirci Sayısı Resmen Fırladı
Brent Petrol 2014'ten Bu Yana İlk Kez 67 Doların Üstünde
Dolar Yeni Yılın İlk İşlem Gününe Sakin Başladı! İşte İlk Rakamlar
Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır
Bitcoin, Yeni Yıla İlk Kez Düşüşle Başladı
Anadolu'nun Efsane Takımı, Kapanma Kararından Vazgeçti
Bakanlıklar, Mikro Fabrikaları Teşvik Programı Kapsamına Aldı
Mtv'de Birinci Taksit Ödeme Dönemi Başladı
Cinsiyet Değiştiren Selin'in Sevgilisi Gökhan, Yeni Takımını Buldu
Emre Affını İstedi: Beni Anlayın, Dönemem
Tsk, 43 Bin Personel Alacak
Yüzbinlerce Taşeron Beklediği An Geldi! Kadro İçin Kuyruğa Girdiler
Et İthalatında Vergi Yüzde 40'a İndirildi
Fenerbahçe Yeni Sol Bekini Buldu
Yüzünde Havai Fişek Patlayan Futbolcu, Tanınmaz Hale Geldi
Tarihin En Büyük Siparişi! Tek Kalemde 430 Adet Uçak Aldılar
Askerin Yemeği İçin İki Bakanlık Protokol İmzalayacak

Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır

BÜYÜK İKRAMİYE SAMSUN'A DEĞİL ORDU'YA ÇIKMIŞ! BAYİSİ BELLİ, TALİHLİ SIR

Milli Piyango İdaresinin 61 milyon TL'lik yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete çıkarak 4'e bölündü. Talihli illerden birinin Samsun olduğu sanılıyordu, meğer Ordu'ymuş.

Tarih : 02 Ocak 2018, 17:00
Puan Ver : Büyük İkramiye Samsun'a Değil Ordu'ya Çıkmış! Bayisi Belli, Talihli Sır(9/10)5

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan çeyrek biletlerden birisinin Ordu'da bir bayiden satıldığı belirlendi. Daha önceki habelerde ise Samsun olduğu belirtilmişti. Talihli henüz ortaya çıkmazken, aynı bayiden seri biletten satın alan 4 kişi de teselli ikramiyesi kazandı.

SATILAN BAYİ BELLİ, TALİHLİ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Çeyrek biletlerden birinin, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Ankara Şans Market tarafından satıldığı belirlendi. Büyük ikramiyenin talihlisi henüz ortaya çıkmazken, Ordu'da da büyük heyecan yarattı.

BAYİ BİLETİ SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ

Ankara Şans Market işletmecisi İnci Çıplak, Milli Piyango İdaresi Samsun Şube Müdürlüğü'nden satın aldıkları seri biletlere ikramiye isabet ettiğini, talihlinin de henüz ortaya çıkmadığını ifade etti.

"BİZİ DE ZİYARET EDERSE SEVİNİRİZ"

Çıplak, "Aylık biletlerde ikramiye veriyorduk. Samsun'dan bilet almıştık. İkramiye kazanan kişi henüz gelmedi, umarım gelir bizi de ziyaret ederse seviniriz. Teselli ikramiyesi almaya gelenler oldu. Yılbaşına özel ilk defa büyük ikramiye çıktı. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

4 KİŞİ DE TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANDI

Ankara Şans Market çalışanlarından Ali Dizge ise, büyük ikramiyenin isabet ettiği seriden 4 kişinin de teselli ikramiyesi kazandığını, biletine ikramiye isabet eden çok sayıda vatandaşın da bayiye başvurduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyük  İkramiye  Samsun  A  Değil  Ordu  Ya  Çıkmış  Bayisi  Belli  Talihli  
Sır    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER