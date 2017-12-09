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Büyük operasyon kapıda! 31 bölgeye giriş ve çıkışlar 14 gün yasaklandı

BÜYÜK OPERASYON KAPIDA! 31 BÖLGEYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR 14 GÜN YASAKLANDI

Hakkari il genelinde 31 bölge, 10 Aralık'tan 24 Aralık'a kadar terörle mücadele kapsamında 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 01:50
Puan Ver : Büyük Operasyon Kapıda! 31 Bölgeye Giriş Ve Çıkışlar 14 Gün Yasaklandı(5/10)1

Hakkari il genelinde 31 bölge "Özel Güvenlik Bölgesi" olarak ilan edilerek giriş ve çıkışlara kapatıldı.

"TERÖR EYLEMLERİ VATANDAŞLARIMIZI HAKLARINDAN MAHRUM ETMİŞTİR"

Konuyla ilgili Hakkari Valiliği tarafından şu açıklama yapıldı:

İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır.

"VALİLİK HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAKTADIR"

Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

14 GÜN BOYUNCA YASAK İLAN EDİLDİ

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 31 bölge 10 Aralık 2017 günü saat 00.00'dan 24 Aralık 2017 günü saat 23.59'a kadar, "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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