Kırşehir-Mucur yolu kenarında dün bir vatandaş, arazide Atatürk büstü bulduğu ihbarında bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekibi bölgeye gitti. Jandarma ekibi bulunan Atatürk büstü ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

"ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUM"

Durumu öğrenerek bölgeye gelen CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin, Atatürk büstünü boş araziye atılmasına tepki gösterdi. Zengin, "Kırşehir'de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Atatürk'e yapılan bu saldırı tüm şehitlerimize yapılmış bir saygısızlıktır. Sağduyulu olmak lazım. Bu saldırıyı kınıyoruz, faillerinin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

YERDEN KALDIRILDI

Jandarma ekipleri zarar görmüş ve yere atılmış Atatürk büstünü bulunduğu yerden kaldırdı. Öte yandan savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: haberinburada