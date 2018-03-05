Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Büyük sürpriz! Fatih Terim ve Gattuso bir araya geldi

BÜYÜK SÜRPRİZ! FATİH TERİM VE GATTUSO BİR ARAYA GELDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İtalya'da eski öğrencisi olan Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'yu ziyaret etti.

Tarih : 05 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Büyük Sürpriz! Fatih Terim Ve Gattuso Bir Araya Geldi(9/10)5

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Milan - Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso'yu ziyaret etmek için dün İtalya'ya ziyarette bulundu.

İtalya'da ilgiyle karşılanan deneyimli hoca, Milanello'da Gattuso ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri tarafından da ağırlandı.

FATİH TERİM FİORENTİNA KULÜBÜNE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Milan - Inter mücadelesi Fiorentina'nın kaptanı Astori'nin vefat haberi nedeniyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina'nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Fatih Terim, 7-0 sona eren Karabükspor maçı sonrasında takıma 2 gün izin vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyük  Sürpriz  Fatih  Terim  Ve  Gattuso  Bir  Araya  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER