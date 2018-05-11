İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a Yeşil Işık!
Fenerbahçe, Pfdk'ya Sevk Edildi!
Fenerbahçeli Yıldızdan Aykut Kocaman'a Olay Sözler!
Batman'da Koybolan 2 Çocuk, Kapadokya'yı Görmek İçin Evden Kaçmış
Alman Firma, Bira Şişesine La İlahe İllallah Yazıp Piyasaya Sürdü
Makas Atan Trafik Magandaları İstanbul Yollarında Cirit Atıyor!
Araçlarından İnip Çitaları Fotoğraflamak İsteyen Aile Kabus Yaşadı
Tecavüzcü Kocasını Öldüren Genç Kadına İdam Cezası Verilmesi Dünyayı Ayağa Kaldırdı
Griezmann'a Sert Uyarı: Gidersen Geri Gelemezsin
Trabzonspor'dan Altınordu'ya Ağabey Cevabı: Sporun Birleştirici Ruhuna Yakışmıyor
Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu
Arabalarına Aldıkları Kadına Tecavüz Eden 2 Saldırgan, Kadının Çocuğunu Camdan Otoyola Fırlattı
Kıyıya Vuran Şişme Kadını, Melek Zannettiler!
Lamborghini, 1,9 Milyon Dolarlık Aracını Geri Çağırıyor
Rize'de Konuşan İnce, Hemşehrilerine Erdoğan'ın Mesajını İletti
Son Dakika! İstanbul'da İlkokuldaki Bomba Paniğinin Nedeni Belli Oldu!
Trafik Polisi Köpeği Karşıdan Karşıya Geçirerek Takdir Topladı
Kardeşlerin Oyun Oynarken Patlattığı Televizyon Kumandası Pilleri Kör Etti
Dev Projenin Hizmete Gireceği Tarih Belli Oldu
Kamera Arkasındaki Metin Kuş, Bir Anda Alana Daldı

Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu

BÜYÜK TRAJEDİ! AVUSTRALYA'NIN TATİL KASABASINDAKİ EVDE 7 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Avustralya'daki tatil kasabası Margaret River yakınlarındaki bir evde 4'ü çocuk 7 kişi ölü bulundu.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 16:50
Puan Ver : Büyük Trajedi! Avustralya'nın Tatil Kasabasındaki Evde 7 Kişi Ölü Bulundu(5/10)1

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan haberde, tatil kasabası Margaret River'ın Osmington semtindeki bir evde 4'ü çocuk, üçü yetişkin 7 kişinin intihar ve cinayet sonucunda öldüğü duyuruldu.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ"

Batı Avustralya Polisi'nden Komiser Chris Dawson, Perth kentinde yaptığı basın açıklamasında, hayatını kaybedenlerden beşinin cesedinin evin içinde, iki yetişkine ait cesedin ise evin dışında bulunduğunu bildirdi.

Olay yerinde iki adet ateşli silahın tespit edildiğini belirten Komiser Dawson, "Her ölüm trajiktir ama 4 çocuk üç yetişkinin ölümü çok büyük bir trajedi." ifadelerini kullandı.

DETAYLI BİR ŞEKİLDE ARAŞTIRILACAK

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri hakkında şu aşamada bir açıklamada bulunmayacağını ve olayla ilgili soruşturmaya yerel polisin yanı sıra Adli Suçlar ve Cinayet Birimi uzmanlarının da dahil olduğunu vurgulayan Dawson, "Bu çok büyük ölçekli ve detaylı bir araştırma olacak." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Büyük  Trajedi  Avustralya  Nın  Tatil  Kasabasındaki  Evde  7  Kişi  Ölü  Bulundu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER