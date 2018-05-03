BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI
Van'da 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayına karışan 7 kişi gözaltına alındı.
Van'da meydana gelen 22 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
10 HAYVAN, 11 OTO HIRSIZLIĞI VE 1 AÇIKTAN HIRSIZLIK
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapmasında olayların faili olan E.B., F.K., M.Ö., B.İ., F.K., F.B. ve A.Y. isimli şüpheli şahıslar, 27 Nisan 2018 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait çok sayıda fişek, çok sayıda malzeme ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheli şahıslardan A.Y. emniyette salıverilirken, diğerleri ise adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan F.B., cumhuriyet savcılığınca, F.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, E.B., M.Ö., B.İ. ve F.K. tutuklandı.
ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ
Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı ve minibüsün içerisinde büyükbaş hayvanın bulunduğu fotoğraf ise dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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