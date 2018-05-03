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Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı

BÜYÜKBAŞ HAYVAN HIRSIZLARINA OPERASYON: 7 GÖZALTI

Van'da 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayına karışan 7 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : Büyükbaş Hayvan Hırsızlarına Operasyon: 7 Gözaltı(5/10)1

Van'da meydana gelen 22 hırsızlık olayına karıştıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

10 HAYVAN, 11 OTO HIRSIZLIĞI VE 1 AÇIKTAN HIRSIZLIK

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 hayvan, 11 oto ve 1 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 22 hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalar kapmasında olayların faili olan E.B., F.K., M.Ö., B.İ., F.K., F.B. ve A.Y. isimli şüpheli şahıslar, 27 Nisan 2018 günü yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise 4 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancalara ait çok sayıda fişek, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheli şahıslardan A.Y. emniyette salıverilirken, diğerleri ise adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan F.B., cumhuriyet savcılığınca, F.K. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, E.B., M.Ö., B.İ. ve F.K. tutuklandı.

ÇEKİLEN FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

Van Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı ve minibüsün içerisinde büyükbaş hayvanın bulunduğu fotoğraf ise dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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