BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU
Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi
İstanbul'de etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu.
Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.
kaynak:habertürk
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