İstanbul'da Büyükçekmece Gölü Havzası'na kimyasal atık dökmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemede atığın tekstilde kullanılan kimyasal maddeleri içerdiği tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi Eski Karaağaç yolu kenarına atık kimyasal madde dökülmesiyle ilgili çalışmalar sürdürülüyor.

ATIĞI DÖKEN KAMYONETİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Çalışma kapsamında dökülen maddenin cinsinin "Demir2 Sülfat ve Heptohidrot" olduğu belirlenirken, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası da atığı döken hafriyat kamyonunun plakası tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt'ta tekstil üretimi yapan bir iş yerinden aldığı kimyasal maddeyi göl havzasına döktüğü öne sürülen kamyon şoförü E.G. ile atığı kamyona yüklediği belirlenen iş makinesi operatörü H.D. gözaltına alındı.

KİMYASAL ATIĞIN TEKSTİLDEN GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Büyükçekmece Belediye Zabıtası, dün Büyükçekmece Gölü Havzası'nda bazı atıklar fark edince uzman ekiplere haber vermiş, uzman ekiplerce yapılan ilk incelemede atığın tekstil maddelerini yıkamada kullanılan kimyasal madde içerdiği tespit edilmişti.

Kaynak: haberinburada