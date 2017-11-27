BÜYÜKELÇİLİK, NAİM'İN KAYIP KIZI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
Japonya Büyükelçiliği, şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Naomi'nin bulunması için harekete geçti.
Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, halterci Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı Naomi ile ilgili araştırma başlattı. Büyükelçilik, önceki hafta yaşamını yitiren şampiyon halterci Naim Süleymanoğlu'nun Japon gazeteci Kyoko Mori ile ilişkisinden doğan kızının ailesi tarafından arandığı haberi üzerine, harekete geçti.
KAYITLAR BÜYÜKELÇİLİKTE
Gazete Habertürk'ün haberine göre yetkililer, 1990 veya 1991 yıllarında Ankara'da doğduğu belirtilen Naomi'nin büyükelçilikte doğum kaydının bulunabileceğini, buna ilişkin araştırma yapılacağını kaydetti. Ancak büyükelçilikteki belgelerin bir kısmının 10 yıl bekletildikten sonra imha edildiği vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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