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Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı

BÜYÜKERŞEN'E SALDIRAN ZANLILARDAN ÜÇÜ TUTUKLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulunan aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı'nın da bulunduğu 5 şüpheli savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Tarih : 01 Ağustos 2017, 17:30
Puan Ver : Büyükerşen'e Saldıran Zanlılardan Üçü Tutuklandı(6/10)2

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e darp girişiminde bulunan ve silah çeken 5 zanlılar, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme zanlılardan üçünün tutuklanmasına karar verirken, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin'i ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE EDİNCE KAÇTILAR

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezinin karşısındaki Hat Boyunda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı.

Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşene önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.

EKİPLER, EMEKLİ POLİS MEMURU VE 3 ADAMI KURU SIKI İLE YAKALADI

Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kuru sıkı tabanca ile yakalandı. Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Başkan Büyükerşen'e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlandı.

SAVCI TUTUKLANMA İSTEDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgulamaları ardından adliyeye sevk edinen emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışan Mustafa Çetiner, Aydın Tekin ve Yunus Emre Aksoy savcılıktaki ifadelerinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden emekli polis memuru, kafe işletmecisi Mahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu ile olaya karışanlardan Yunus Emre Aksoy, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Nöbetçi mahkeme, diğer 2 şüpheli Mustafa Çetiner ile Aydın Tekin'i ise adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

Tutuklanan 3 şüpheli Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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