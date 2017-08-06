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Buzdolabını Kuluçka Makinesine Dönüştürdü

BUZDOLABINI KULUÇKA MAKİNESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ

Diyarbakır Bismil'de yaşayan Yusuf Altundal, imkanı olmadığı için kuluçka makinesi alamayınca hurdacıdan temin ettiği buzdolabını kuluçka makinesine dönüştürdü.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 11:20
Puan Ver : Buzdolabını Kuluçka Makinesine Dönüştürdü(5/10)1

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan ve inşaatlarda elektrik işi yapan Yusuf Altundal, süs tavuklarına merakı nedeniyle civciv yetiştirmek için kuluçka makinesi almak istedi. Kuluçka makinesinin fiyatının ortalama 5 bin lira olduğunu öğrenen ve imkanı olmadığı için alamayan Altundal, kuluçka makinesi yapmaya karar verdi.

5 BİN LİRA YERİNE 750 TL'YE MAL ETTİ

Hurdacıdan 50 liraya satın aldığı no frost buzdolabı ve diğer malzemelerle kuluçka makinesi yaptı. 5 bin lira yerine 750 liraya mal ettiği kuluçka makinesini kullanmaya başlayan Altundal, evinde civciv çıkarıp yetiştirmeye başladı. Altundal'ın şimdiki hedefi kuluçka makinesini daha da geliştirmek.

YÜZDE 95 VERİM SAĞLIYOR

Yusuf Altundal yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana süs tavukları yetiştirdiğini, tavukların kuluçka döneminde ısılarını öğrenmek için yumurtaların yanına termometre bıraktığını belirtti.

Makine alıp yumurtalardan civciv elde etmek istediğini, bunun için fiyat araştırması yaptığını anlatan Altundal, makinenin pahalı olması nedeniyle alamadığını söyledi.

Altundal, "Baktığım makineler 5 bin lira civarıydı. Makineyi kendim yapmak istedim. Hurdacıda eski buzdolabı buldum. Diğer parçaları da hurdacılardan topladım. Evde maliyeti 750 liraya makine yaptım" dedi.

Makineyi tam otomatik ürettiğini, maliyetinin ise çok düşük olduğunu ifade eden Altundal, makinenin yüzde 95'in üzerinde verim sağladığını aktardı.

18 GÜNDE 270 CİVCİV

"50 liraya aldığım eski ve bozuk buzdolabından 18 günde 270 civciv alabiliyorum." diyen Altundal, yaptığı kuluçka makinesini daha da geliştirmek ve meraklılarının hizmetine sunmak istediğini sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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