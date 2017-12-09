Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi
Mersin'de 32 Askere, Fetö'nün Mahrem İmamı Şüphesiyle Gözaltı
Meral Akşener'e Diyarbakır'da Türkçe, Kürtçe Ve Zazaca Pankartla Karşılama
Fenerbahçe'de Janssen Oyuna Devam Edemedi
Angelina İçin Tehlike Çanları Çalmaya Başladı
Tsk: 2'si Sözde Yönetici 20 Terörist Öldürüldü
Bursaspor Taraftarından Muhteşem Koreografi
Fener'i Eleyen Takım, Avrupa Liginin En Kötüsü Oldu
Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye Çok Sert Cevap: Hadlerini Bilsinler
Taraftar Yabancı Madde Attı, Volkan Demirel Çıldırdı: Atın, Atın
İsrail'den Müslümanları Çok Kızdıracak Bir Hamle Daha
Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
Erdoğan Davet Etti, Putin Türkiye'ye Geliyor! Masada Kudüs Var
Kudüs'ün Tapuları Türkiye'nin Elinde! Şehirde 30 Bin Dönüm Türk Arazisi Var
Batman'da Ptt Araçlarına Bombalı Saldırı
Buzları Eritecek Açıklama! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tam Destek
Avcılar Özel Kuvvetlerde Görevli Astsubayı Ölü Halde Buldu
50 Kişi Kahvehane Bastı, Ortalık Savaş Alanına Döndü!
Gülben'e Giden Mesajlar Pahalıya Patladı! 5 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Kralın Eski Damadını Da Taciz Etmiş: Testislerimi Avuçladı!

Buzları eritecek açıklama! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tam destek

BUZLARI ERİTECEK AÇIKLAMA! KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TAM DESTEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "dekont" polemiği yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarındaki buzları eritecek bir adım attı. Kılıçdaroğlu, Yunansitan'ın Lozan geriliminde Erdoğan'a tam destek verdi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 03:20
Puan Ver : Buzları Eritecek Açıklama! Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Tam Destek(9/10)5

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Lozan Anlaşması'na uygun olarak azınlıklara kendi dini liderlerini seçme hakkı vermesine karşın, Yunanistan'da Türklere bu hakkın tanınmadığını söyledi.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİNİ YAKINDAN TAKİP EDEMEDİM"

Londra'da düşünce kuruluş Chatham House'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle ilgili bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temasları nedeniyle ziyareti yakından takip etme imkanı bulamadığını söyledi.

ERDOĞAN'A DESTEK VERDİ

Erdoğan'ın dünkü temaslarında gündeme gelen Lozan tartışmasıyla ilgili değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Lozan Anlaşması'na göre Türkiye'de azınlıklar kendi liderlerini seçebiliyorlar. Yunanistan'da da Türklerin kendi dini liderlerini seçimle yapmaları gayet doğal, anlaşmanın gereği. Türkiye bu kurala uyduğu halde Yunanistan bu kurala uymuyor." dedi.

YUNANİSTAN AİHM KURALLARINA UYMALI

Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Yunanistan'a gittiğinde kendisinin de atanmış dini lideri değil, seçilmiş olanı ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Benim demokrasi kültürümde bu var. Dolayısıyla bu bağlamda Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarına uyması gerekir." diye konuştu.

ERDOĞAN, BATI TRAKYA KONUSUNDA UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Yunan mevkidaşı Prokopis Pavlopoulos ile baş başa görüşmesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Lozan Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Batı Trakya'da, maalesef oradaki Müslümanların baş müftüsünü, oradaki imamlar, din adamları seçememiştir. Nasıl oluyor da Lozan Anlaşması'nın uygulamada olduğunu söylüyoruz. Demek ki Lozan uygulamada değil" ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Buzları  Eritecek  Açıklama  Kılıçdaroğlu  Ndan  Erdoğan  A  Tam  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER