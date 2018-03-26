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BUZLARI ERİTEN TOPLANTIDA ERDOĞAN'DAN AB'YE ÇAĞRI: ADIM ATIN!


Buzları eriten toplantıda Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Adım atın!
Tarih : 26 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Buzları Eriten Toplantıda Erdoğan'dan Ab'ye Çağrı: Adım Atın!(8/10)4

Türkiye - AB zirvesi için Bulgaristan'ın Varna kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşme sonrası liderler ortak basın açıklaması yaptı.

Açıklama öncesi çekilen fotoğraflarda 4 isminde yüzlerinin gülüyor olması, gerginleşen Türkiye - AB ilişkilerinde buzların erimesi olarak değerlendirildi.

TUSK: TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ!

Tusk açıklamasında, "Türkiye'nin göçmenler knusundaki çabalarını takdir ediyoruz." dedi.

JUNCKER: 15 TEMMUZ KABUL EDİLEMEZ!

Juncker, 15 Temmuz darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "AB ile ilişkilerde zorlu bir dönemi geride bırakmayı umuyoruz." ifadelerine yer verdi.

"AB'Yİ KIBRIS KONUSUNDA HAKKANİYETLİ OLMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Göçle ilgili sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik.

Vize serbestisi için AB adımını bir an önce atmalı.

Türkiye bir çok terör örgütünün hedefinde.

Teröre karşı mücadelemiz aynı zamanda Avrupa'nın güvenliği için..

Terör operasyonları gerekli olduğu sürece devam edecektir.

AB'yi Kıbrıs konusunda hakkaniyetli olmaya çağırıyoruz.

AB'den beklentilerimizi yazılı olarak ilettik.

"ÇAĞRIMIZDA SAMİMİYİZ"

AB ülkelerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin istikrar için birlikte çalışalım, işbirliğimizi genişletelim. Bu çağrılarımızda dün olduğu gibi bugün de samimiyiz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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