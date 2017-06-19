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BYLOCK'ÇU AVUKATLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ


BYLOCK'ÇU AVUKATLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Tarih : 19 Haziran 2017, 15:29
Puan Ver : Bylock'çu Avukatlar Adliyeye Sevk Edildi(9/10)9


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 179 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 72'si tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 36 şüpheli de savcılıktaki işlemleri ardından serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden 71'inin ise halen firari olduğu öğrenildi.



189 GÖZALTI KARARI



Örgütün avukat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili HASAN Yılmaz tarafından operasyon için bir kez daha düğmeye basılmıştı. Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanan İstanbul Barosu'na kayıtlı 189 avukat belirlenmişti. Bu avukatlara yönelik İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Avukatların ev ve ofislerinde arama ve gözaltı işlemi uygulanmıştı. Operasyon, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonda 74 şüpheli gözaltına alınmıştı.



 



kaynak:milliyet








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