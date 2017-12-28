Galatasaray Kariyeri Tek Maçla Bitti
Manchester United'dan Paulo Dybala İçin Dev Teklif
İş Dünyasında Yeni Dönem! Arabuluculuk Sistemi 1 Ocak'ta Hayata Geçecek
Bitcoin Milyonerinden 1 Milyon Dolarlık Bağış
Chrysler, Çin'deki 19 Binden Fazla Aracını Geri Çağırdı
Cristiano Ronaldo, Altın Top Ödülünü İade Ediyor: Tarihin En İyisi Messi
Bylock'tan Tutuklanan Mke Kırıkkale Kalecisi Tahliye Edildi
Galatasaraylı Futbolcuyu Aradı: Bizim Takıma Gel
Chp'li Belediyelerle İlgili Talimat: Ceza Kesmeyin, Tesis Kurun
Emenike'den Galatasaray'a Teşekkür Geldi
Bitcoin'in İşlem Hacmi 6 Trilyon Dolara Çıkacak
Kayserispor, Antalyaspor'u Rahat Geçti
Galatasaray Defterini Resmen Kapattı: Türkiye'de Tek Takımda Oynarım
Bitcoin Düşerken Bir Başka Sanal Para Ripple, Yüzde 20 Arttı
Başkan Gider Gitmez Adını Tesislerden Kaldırdılar
Pfdk, Beşiktaş Ve Fenerbahçe'ye Cezayı Kesti
Antalya'ya Büyük Umutlarla Gelmişti, Sessizce Gidiyor
Bddk, İnternetten Kartla Alışverişe Onay Süresini Uzattı
İngilizler Yazdı: Türkiye Turizmi Gelecek Yıl Şaha Kalkacak
Keşfedilmeyi Bekleyen 5 Bin Yıllık Antik Kent Perge, Havadan Görüntülendi

Bylock'tan Tutuklanan Mke Kırıkkale kalecisi tahliye edildi

BYLOCK'TAN TUTUKLANAN MKE KIRIKKALE KALECİSİ TAHLİYE EDİLDİ

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 19:00
Puan Ver : Bylock'tan Tutuklanan Mke Kırıkkale Kalecisi Tahliye Edildi(8/10)4

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. hakkında, güncellenen "ByLock" listesinden adının çıkartılması üzerine tahliye edilmesine karar verildi.

BAŞSAVCILIK YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASINI İSTEDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

1 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bylock  Tan  Tutuklanan  Mke  Kırıkkale  Kalecisi  Tahliye  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER