ÇAĞIN VEBASINDAN KORUNMAK İÇİN…
Çağın vebası kanserden korunmak için doğru beslenmek şart!
Ambalajlı hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, zengin bileşeniyle öne çıkan gökkuşağı rengindeki sebzeleri bolca tüketmek bu illetten koruyor. Beslenmede yapılan hatalar başta olmak üzere birçok neden kansere zemin hazırlıyor. Son yıllarda kanser vakalarındaki artış korkuturken Prof. Dr. Osman Erk, bu amansız hastalıktan korunmak için nasıl beslenmek gerektiğini anlatıyor...
KALP KRİZİNİ DE ÖNLÜYOR
Bitkilerden (sebze, meyve, kuruyemiş, baklagiller, tam tahıl) elde edilen; fitokimyasal olarak adlandırılan bileşikler, bitkilere sadece renk vermez; aynı zamanda pek çok kronik hastalığı önleyen antioksidan, antiinflamatuar, antikanserojen ve antiaging etkiye sahiptir.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar