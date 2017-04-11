

Ambalajlı hazır ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, zengin bileşeniyle öne çıkan gökkuşağı rengindeki sebzeleri bolca tüketmek bu illetten koruyor. Beslenmede yapılan hatalar başta olmak üzere birçok neden kansere zemin hazırlıyor. Son yıllarda kanser vakalarındaki artış korkuturken Prof. Dr. Osman Erk, bu amansız hastalıktan korunmak için nasıl beslenmek gerektiğini anlatıyor...



KALP KRİZİNİ DE ÖNLÜYOR



Bitkilerden (sebze, meyve, kuruyemiş, baklagiller, tam tahıl) elde edilen; fitokimyasal olarak adlandırılan bileşikler, bitkilere sadece renk vermez; aynı zamanda pek çok kronik hastalığı önleyen antioksidan, antiinflamatuar, antikanserojen ve antiaging etkiye sahiptir.







kaynak:sabah