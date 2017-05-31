

Grand Slam turnuvalarında ana tabloda tur atlayan ilk kadın Türk tenisçi olarak tarihe geçen Çağla Büyükakçay geçen yılki bu başarısını bu sene daha da ileri taşıma hedefiyle başladığı Roland Garros mücadelesinde ana tabloda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Shelby Rogers karşısında iyi başladığı mücadelede setlerin sonunu iyi getiremeyen tenisçimiz Amerikalı rakibine yenilmekten kurtulamadı.







kaynak:sabah