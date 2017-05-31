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çağla büyükakçay, fransa açık'a ikinci turda veda etti

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY, FRANSA AÇIK'A İKİNCİ TURDA VEDA ETTİ

Milli tenisçi, dünya 49 numarası Shelby Rogers'a 2-0 kaybederek Roland Garros'ta elendi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 16:22
Puan Ver : Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a İkinci Turda Veda Etti(9/10)11


Grand Slam turnuvalarında ana tabloda tur atlayan ilk kadın Türk tenisçi olarak tarihe geçen Çağla Büyükakçay geçen yılki bu başarısını bu sene daha da ileri taşıma hedefiyle başladığı Roland Garros mücadelesinde ana tabloda 2. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi oldu. Shelby Rogers karşısında iyi başladığı mücadelede setlerin sonunu iyi getiremeyen tenisçimiz Amerikalı rakibine yenilmekten kurtulamadı.



 



kaynak:sabah








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