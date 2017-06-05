Partneri Alişan'ın 29 Nisan'da nişanlanıp Kasım'da evleneceğini açıklayan Çağla Şıkel, “Neden böyle yalnız diye anlam veremiyorduk, büyü mü var üzerinde diyorduk. Allah'ın mucizesi. Şok üstüne şok yaşadım” dedi.



Çağla Şıkel, Disney Pixar'ın yeni filmi ‘Arabalar 3'ün 16 Haziran'daki vizyonu öncesinde çocuklarla buluştu. Gün boyu süren etkinliklerin ev sahipliğini üstlenen güzel manken partneri Alişan'ın evlenme kararına şaşırdığını anlattı.



Her şeyin çok hızlı geliştiğini belirten Şıkel, “Bu tatlı, yumuşak, güzel bir görücü usulü oldu ve o anda elektrikler tutunca yolları birleşti. Eda'yla tanıştım. ‘29 Nisan'da müsait misin? Nişana gidiyoruz' dediler. Şok üstüne şok yaşadım. Çok mutlu oluyorum onun adına. Kasım'da düğünümüz var” şeklinde konuştu.







kaynak:hürriyet