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çağla şıkel'den alişan itirafı

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN ALİŞAN İTİRAFI

Partneri Alişan'ın 29 Nisan'da nişanlanıp Kasım'da evleneceğini açıklayan Çağla Şıkel, “Neden böyle yalnız diye anlam veremiyorduk, büyü mü var üzerinde diyorduk. Allah'ın mucizesi. Şok üstüne şok yaşadım” dedi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 11:27
Puan Ver : Çağla Şıkel'den Alişan İtirafı(10/10)7


Çağla Şıkel, Disney Pixar'ın yeni filmi ‘Arabalar 3'ün 16 Haziran'daki vizyonu öncesinde çocuklarla buluştu. Gün boyu süren etkinliklerin ev sahipliğini üstlenen güzel manken partneri Alişan'ın evlenme kararına şaşırdığını anlattı.



Her şeyin çok hızlı geliştiğini belirten Şıkel, “Bu tatlı, yumuşak, güzel bir görücü usulü oldu ve o anda elektrikler tutunca yolları birleşti. Eda'yla tanıştım. ‘29 Nisan'da müsait misin? Nişana gidiyoruz' dediler. Şok üstüne şok yaşadım. Çok mutlu oluyorum onun adına. Kasım'da düğünümüz var” şeklinde konuştu.



 



kaynak:hürriyet






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