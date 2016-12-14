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çağla şıkel'den dolar itirafı !

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN DOLAR İTİRAFI !

Çağla Şıkel, bir alışveriş merkezinde girdiği bir petshop'ta yavru köpekleri öpüp severken objektiflere takıldı.

Tarih : 14 Aralık 2016, 10:23
Puan Ver : Çağla Şıkel'den Dolar İtirafı !(7/10)6



Köpeği için ürün alan manken, cam bölümdeki hayvanlara ilgi gösterdi. Petshop'lardan hayvan alınmasını doğru bulmadığını belirten Şıkel, “Hayvanların süs köpeği gibi maymun edilmesine karşıyım” dedi.




Manken, son dönemde Türk Lirası'na destek olmak amacıyla başlatılan ve sanatçıların da dolarlarını bozdurmasıyla ilgili bir soruya, “Döviz işlerine pek girmiyorum. Fazla alıp satan, iniş çıkışları seven biri değilim. O kadar çok büyük paralarım da yok. Dolara yatırım yapacak param yok” cevabını verdi.



 



kaynak:habertürk










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